На Корсике продолжают тушить лесные пожары

Новости мира. На Корсике пожары за сутки уничтожили 1500 гектаров растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минувшие выходные на острове было зарегистрировано 50 лесных пожаров. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и вплотную приблизилось к жилым домам. К счастью, никто не пострадал.