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На Корсике продолжают тушить лесные пожары

25 февраля 2019 12:09
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Новости мира. На Корсике пожары за сутки уничтожили 1500 гектаров растительности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Корсике продолжают тушить лесные пожары-1

В минувшие выходные на острове было зарегистрировано 50 лесных пожаров. Пламя быстро распространилось из-за сильного ветра и вплотную приблизилось к жилым домам. К счастью, никто не пострадал.

На Корсике продолжают тушить лесные пожары-4

Борьбу с огнём вели более 300 пожарных. Пламя вблизи населенных пунктов удалось потушить, однако некоторые участки до сих пор горят. Спасательные операции продолжаются.

# Пожар # Фотофакт

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