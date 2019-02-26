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Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись около 70 автомобилей

26 февраля 2019 07:50
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Новости Канады. Масштабное ДТП в Канаде. На трассе в восточной провинции Онтарио столкнулись около 70 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них оказались как легковушки, так и большегрузы.

Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись около 70 автомобилей-1



В результате инцидента пострадали 10 человек. Их доставили в близлежащую больницу.
После столкновения был серьёзно поврежден один из грузовиков. Из него на трассу вылилось 500 литров топлива.  Причиной происшествия стали снегопад и плохая видимость. 

Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись около 70 автомобилей-3

# ДТП # Фотофакт

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