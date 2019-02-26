Из-за сильного снегопада в Канаде столкнулись около 70 автомобилей

Новости Канады. Масштабное ДТП в Канаде. На трассе в восточной провинции Онтарио столкнулись около 70 автомобилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них оказались как легковушки, так и большегрузы.





В результате инцидента пострадали 10 человек. Их доставили в близлежащую больницу.

После столкновения был серьёзно поврежден один из грузовиков. Из него на трассу вылилось 500 литров топлива. Причиной происшествия стали снегопад и плохая видимость.