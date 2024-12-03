Спустя 10 лет после Евромайдана киевский режим оказался не у дел коллективного Запада. Брюссель и Вашингтон продолжают кормить обещаниями о скорой интеграции, но дальше слов дело не сдвинулось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас, во время боевых действий, Киев решительно заявляет о намерении проложить себе путь в западный мир. Украина перед встречей стран НАТО отказалась от любых гарантий безопасности, заменяющих членство в Альянсе.

Только остается непонятным, почему американские и европейские чиновники должны прислушиваться к ультиматумам, которые могут существенно осложнить геополитическую ситуацию. Кроме того, не все члены военного блока положительно смотрят на такое партнерство. США и Германия против вступления Украины в НАТО, так как опасаются эскалации напряженности в отношениях с Россией.