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Киевские власти требуют вступления Украины в НАТО

03 декабря 2024 17:08
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Спустя 10 лет после Евромайдана киевский режим оказался не у дел коллективного Запада. Брюссель и Вашингтон продолжают кормить обещаниями о скорой интеграции, но дальше слов дело не сдвинулось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Киевские власти требуют вступления Украины в НАТО-2

Сейчас, во время боевых действий, Киев решительно заявляет о намерении проложить себе путь в западный мир. Украина перед встречей стран НАТО отказалась от любых гарантий безопасности, заменяющих членство в Альянсе.

Только остается непонятным, почему американские и европейские чиновники должны прислушиваться к ультиматумам, которые могут существенно осложнить геополитическую ситуацию. Кроме того, не все члены военного блока положительно смотрят на такое партнерство. США и Германия против вступления Украины в НАТО, так как опасаются эскалации напряженности в отношениях с Россией.

# Украина # НАТО # Международная политика

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