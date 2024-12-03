В МИД Китая ответили на угрозы Трампа ввести пошлины против стран БРИКС

Китай будет продолжать сотрудничество в рамках БРИКС, заявил представитель МИД КНР Линь Цзянь, прокомментировав угрозы Дональда Трампа обложить страны БРИКС «стопроцентными пошлинами». Об этом пишет РИА Новости.

Экс-президент США Дональд Трамп пригрозил ввести таможенные пошлины, если государства не откажутся от планов по разработке альтернативной доллару валюты. Президент России Владимир Путин сказал, что пока еще рано говорить о единой валюте БРИКС.

Линь Цзянь подчеркнула, что БРИКС выступает за открытый характер, инклюзивность и взаимодействие на взаимовыгодной основе, не допуская блоковой конфронтации. В БРИКС, созданный в 2006 году, входят Россия, Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Россия. С 2024 года к БРИКС добавились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия председательствует в организации с 2024 года, содействуя многостороннему подходу к глобальному развитию и безопасности.