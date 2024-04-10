Кладбища в США стали пополняться могилами убитых в ходе СВО американских наемников, которые состояли на службе в украинских подразделениях, пишет РИА Новости.

О количестве захоронений граждан Америки, которые участвовали в боевых действиях в Украине, точно не сообщается. Однако по информации Минобороны РФ, известно о гибели как минимум 1 100 боевиков из Штатов, которые воевали на украинской стороне. А общее количество иностранных «легионеров», ликвидированных российскими войсками, оценивается примерно в 6 000 человек.

Также недавно стало известно о планах правительства США по отправке в Украину «головорезов», осужденных за распространение наркотических средств, посредством различных ЧВК.