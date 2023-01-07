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Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей Конгресса. Как это повлияет на политику Байдена?

07 января 2023 09:45
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Новости США. В США избрали спикера Палаты представителей Конгресса. Им стал Кевин Маккарти. Он получил 216 голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеру республиканцев удалось вырвать победу лишь в 15-м туре голосования. Это, пожалуй, самые долгие выборы спикера нижней палаты Конгресса США за последние 150 лет.

Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей Конгресса. Как это повлияет на политику Байдена?-1

Новое республиканское большинство в Палате представителей может дать Маккарти право блокировать решения Джо Байдена и продвигать собственные, сосредоточив внимание на инфляции, энергетической политике и преступности, а также начать расследования в отношении администрации и семьи Байдена. Кроме того, Маккарти выступает за сокращение американской помощи Украине.

Однако Белый дом все еще находится в руках демократов, поэтому следующие два года могут оказаться не более чем символической кампанией по демонстрации политики республиканцев, на которую Байден может наложить вето.

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# Выборы в США # Кевин Маккарти # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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