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В США 6-летний мальчик тяжело ранил учителя, выстрелив из пистолета

07 января 2023 09:19
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Новости США. Шестилетний мальчик выстрелил и тяжело ранил учителя в школе в Вирджинии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока непонятно, откуда у ребенка появился пистолет. Неизвестны и его мотивы. Однако, по словам полиции, выстрел был неслучайным.

В США 6-летний мальчик тяжело ранил учителя, выстрелив из пистолета-1

Сам инцидент правоохранители описывают как «ссору в классе первоклашек», в результате которой и был произведен один выстрел. К счастью, никто из детей не пострадал. Их сразу же перевели в спортзал для безопасности и пригласили психолога. Также, как сообщил директор школы, в учебном заведении есть металлоискатели. Однако по какой-то причине в день стрельбы они были выключены. Сейчас мальчик задержан. Ведется расследование.

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# Стрельба в США # Новости США # Фотофакт

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