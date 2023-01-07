Восточный блок НАТО получит от США крупнейшую в истории помощь для закупки вооружения

Восточный блок НАТО получит крупнейшую в истории помощь для закупки вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства выделят США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В пакет финансовой поддержки для региональных партнеров и восточного блока НАТО входят почти 700 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на пополнение военной техники, которую Альянс пожертвовал Украине. При этом указанная сумма лишь часть самого большого в истории пакета военной помощи, который в общей сумме составит 3 миллиарда долларов.