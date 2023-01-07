Прямой эфир

Восточный блок НАТО получит от США крупнейшую в истории помощь для закупки вооружения

07 января 2023 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Восточный блок НАТО получит крупнейшую в истории помощь для закупки вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства выделят США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Восточный блок НАТО получит от США крупнейшую в истории помощь для закупки вооружения-1

В пакет финансовой поддержки для региональных партнеров и восточного блока НАТО входят почти 700 миллионов долларов. Эти деньги будут направлены на пополнение военной техники, которую Альянс пожертвовал Украине. При этом указанная сумма лишь часть самого большого в истории пакета военной помощи, который в общей сумме составит 3 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# НАТО # Карин Жан-Пьер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США 6-летний мальчик тяжело ранил учителя, выстрелив из пистолета
07 января 2023 09:19

В США 6-летний мальчик тяжело ранил учителя, выстрелив из пистолета

Православные отмечают Рождество в Вифлееме. Это первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года
07 января 2023 09:10

Православные отмечают Рождество в Вифлееме. Это первое масштабное религиозное мероприятие за последние два года

Германия поставит Украине около 40 БМП Marder
06 января 2023 18:54

Германия поставит Украине около 40 БМП Marder