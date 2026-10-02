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Новости по тегу #Новости Кении

В Кении начали строительство крупнейшего нефтеперерабатывающего завода
02 октября 2026 07:14

В Кении начали строительство крупнейшего нефтеперерабатывающего завода

Кения готовится импортировать до 2 млн тонн белой кукурузы из-за засухи
25 августа 2026 07:30

Кения готовится импортировать до 2 млн тонн белой кукурузы из-за засухи

В Кении стремительно растет уровень воды в озере Найваша
15 июня 2026 07:30

В Кении стремительно растет уровень воды в озере Найваша

В Кении прошли акции протеста против строительства карантинного центра США
02 июня 2026 06:37

В Кении прошли акции протеста против строительства карантинного центра США

В столице Кении из-за наводнений погибли 23 человека
08 марта 2026 09:08

В столице Кении из-за наводнений погибли 23 человека

В Найроби начались задержки рейсов из‑за забастовки работников авиационной отрасли
17 февраля 2026 08:02

В Найроби начались задержки рейсов из‑за забастовки работников авиационной отрасли

В Кении продолжается поиск выживших в результате схода оползня
16 мая 2024 06:58

В Кении продолжается поиск выживших в результате схода оползня

В Кении набирает популярность брейк-данс среди местных жителей
25 октября 2023 08:10

В Кении набирает популярность брейк-данс среди местных жителей

25 жирафов в Кении оснастили GPS-навигаторами. Всё для защиты популяции животных
26 сентября 2023 14:18

25 жирафов в Кении оснастили GPS-навигаторами. Всё для защиты популяции животных

В Кении продолжаются столкновения протестующих с полицией
12 июля 2023 21:10

В Кении продолжаются столкновения протестующих с полицией

В Кении 48 человек погибли в крупном ДТП с грузовиком
01 июля 2023 12:23

В Кении 48 человек погибли в крупном ДТП с грузовиком

Кенийские женщины нашли новый способ заработка. Они стали выращивать морские водоросли
09 января 2023 14:28

Кенийские женщины нашли новый способ заработка. Они стали выращивать морские водоросли