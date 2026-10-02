Новости по тегу #Новости Кении

Будущий комплекс станет частью масштабного транспортно‑энергетического коридора, который должен связать Восточное и Южное побережья Африки.
Засуха ударила по главному зерновому поясу страны – Рифтовой долине.
Из-за изменения климата и продолжительных ливней, береговая линия уходит все дальше вглубь суши.
Объект планировали использовать для изоляции американцев, которые подхватили вирус Эбола в соседней Демократической Республике Конго.
Основной удар стихии пришелся на автомобилистов. Потоками воды унесло машины вместе с людьми. Свыше 70 автомобилей оказались заблокированы.
Причина – затянувшийся трудовой конфликт с гражданской авиационной администрацией. В центре спора – невыполненное коллективное соглашение, которое стороны не могут согласовать уже несколько месяцев.
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