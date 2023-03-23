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Каждый десятый француз чистит зубы без пасты – кризис

23 марта 2023 06:24
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Новости Франции. Экономический кризис ударил по базовым потребностям французов. Они вынуждены экономить на средствах личной гигиены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый десятый француз чистит зубы без пасты – кризис-1

По информации местной прессы, теперь люди покупают меньше мыла и геля для душа. А около 10 % французов чистят зубы без пасты. Журналистов данные проведенного соцопроса не удивляют, ведь последнее время во Франции взлетела стоимость многих товаров, но особенно сильно подорожали именно средства личной гигиены и бытовая химия.

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# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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