Каждый четвёртый поляк является сторонником выхода Польши из ЕС – опрос

Еще недавно выход Польши из Европейского союза казался политической фантазией. Однако сегодня каждый четвертый поляк является убежденным сторонником этого – говорят результаты нового соцопроса, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем среди сторонников жесткого разрыва с ЕС преобладают мужчины. Женщины – осторожнее, но и среди них растут сомнения. Самый высокий уровень евроскептицизма у трудоспособных людей 30-50 лет. Это те, кто помнит Польшу до ЕС и одновременно сильнее других ощущает давление цен, рынка и брюссельской бюрократии.

Сельская местность остается оплотом антиевропейских настроений, но тревожный сигнал идет и из городов. В мегаполисах растет число тех, кто не знает, хочет ли Польша дальше быть в евробраке. Эксперты отмечают, что за 20 лет после вступления в ЕС союз перестал быть для граждан страны безусловным символом прогресса и благополучия.