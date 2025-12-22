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Администрация Трампа отзывает глав 29 зарубежных диппредставительств

22 декабря 2025 08:02
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Администрация лидера Америки Дональда Трампа отзывает около 30 карьерных дипломатов, назначенных при предыдущем президенте Джо Байдене, из американских представительств за рубежом. Срок их службы истекает в январе. Об этом пишет ТАСС.

Наибольшее число послов отзывается из стран Африки. Сокращения также коснутся дипломатических миссий в Азии, включая Вьетнам и Филиппины, а также в ряде государств Ближнего Востока, Европы и Армении. Отозванные дипломаты смогут претендовать на новые назначения в Вашингтоне.

Эти меры являются частью масштабной реорганизации Госдепартамента, инициированной госсекретарем Марко Рубио. План предполагает сокращение бюрократического аппарата, увольнение десятков тысяч сотрудников и закрытие ряда консульств и программ для экономии средств.

Фото: pixabay

# Международная политика

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