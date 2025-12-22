Администрация Трампа отзывает глав 29 зарубежных диппредставительств

Администрация лидера Америки Дональда Трампа отзывает около 30 карьерных дипломатов, назначенных при предыдущем президенте Джо Байдене, из американских представительств за рубежом. Срок их службы истекает в январе. Об этом пишет ТАСС.

Наибольшее число послов отзывается из стран Африки. Сокращения также коснутся дипломатических миссий в Азии, включая Вьетнам и Филиппины, а также в ряде государств Ближнего Востока, Европы и Армении. Отозванные дипломаты смогут претендовать на новые назначения в Вашингтоне.

Эти меры являются частью масштабной реорганизации Госдепартамента, инициированной госсекретарем Марко Рубио. План предполагает сокращение бюрократического аппарата, увольнение десятков тысяч сотрудников и закрытие ряда консульств и программ для экономии средств.

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