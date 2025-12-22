Рютте заявил о готовности ряда стран ЕС отправить солдат в Украину

Генеральный секретарь НАТО Марко Рютте в интервью Bild заявил о готовности ряда европейских стран направить войска в Украину, если Россия нарушит возможный будущий мирный договор. Он уточнил, что детали не разглашаются, но ведется работа по формированию «коалиции желающих». Об этом пишет РИА Новости.

МИД России неоднократно заявлял, что размещение войск НАТО на украинской территории категорически неприемлемо и приведет к резкой эскалации, называя подобные заявления из европейских столиц подстрекательством к продолжению войны. Также Россия отмечала, что Украина может использовать перемирие для укрепления своих позиций.

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