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Стрельба в США – федеральные агенты ранили двух человек

09 января 2026 08:04
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Очередное громкое происшествие в США. В городе Портленд в штате Орегон федеральные агенты ранили двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Стрельба в США – федеральные агенты ранили двух человек-2

Как сообщили в ФБР, в стрельбе участвовали сотрудники таможенно-пограничной службы. В Министерстве внутренней безопасности США объяснили действия их агентов самообороной, так как якобы водитель внедорожника, который был остановлен для проверки, пытался их переехать.

Стрельба в США – федеральные агенты ранили двух человек-4

Кит Уилсон, мэр Портленда (США):
Мы призываем миграционные службы приостановить все операции в Портленде до проведения полного и независимого расследования. Мы не можем сидеть сложа руки, пока подрываются конституционные гарантии и растет кровопролитие. Портленд не является тренировочной площадкой для военизированных агентов. 

Инцидент произошел буквально на следующий день после того, как в Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину, после того как она, по их версии, попыталась сбить одного из офицеров на машине.

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# Стрельба в США

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