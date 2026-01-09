Стрельба в США – федеральные агенты ранили двух человек

Очередное громкое происшествие в США. В городе Портленд в штате Орегон федеральные агенты ранили двух человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оба пострадавших доставлены в больницу.

Как сообщили в ФБР, в стрельбе участвовали сотрудники таможенно-пограничной службы. В Министерстве внутренней безопасности США объяснили действия их агентов самообороной, так как якобы водитель внедорожника, который был остановлен для проверки, пытался их переехать.

Кит Уилсон, мэр Портленда (США):

Мы призываем миграционные службы приостановить все операции в Портленде до проведения полного и независимого расследования. Мы не можем сидеть сложа руки, пока подрываются конституционные гарантии и растет кровопролитие. Портленд не является тренировочной площадкой для военизированных агентов.

Инцидент произошел буквально на следующий день после того, как в Миннеаполисе сотрудник иммиграционной службы застрелил женщину, после того как она, по их версии, попыталась сбить одного из офицеров на машине.