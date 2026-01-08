Российская сторона предложила НАТО заключить пакт о взаимном ненападении, что ставит альянс в сложное положение: отказ подтвердит образ «российской угрозы», а принятие соглашения поставит под сомнение потребность в расширении и увеличении военных расходов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Baijiahao.

Как заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва готова письменно зафиксировать отсутствие у нее агрессивных планов, а глава ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что соглашение возможно только на взаимной основе.

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