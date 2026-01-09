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Мариани: операция США в Венесуэле иллюстрирует двойные стандарты ЕС

09 января 2026 08:31
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Мариани: операция США в Венесуэле иллюстрирует двойные стандарты ЕС-0

Депутат Европарламента Тьерри Мариани назвал американскую операцию в Венесуэле и похищение президента Николаса Мадуро образцом двойных стандартом со стороны ЕС. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Брюссель резко осуждает Россию за нарушение международного права, но при этом закрывает глаза на действия Вашингтона, мотивируя это зависимостью Европы от США.

3 января военные США начали атаку на Венесуэлу, захватили президента Мадуро и его жену и доставили их в Нью-Йорк. Лидер Штатов Дональд Трамп сказал, что их будут судить по обвинению в «наркотерроризме», но оба они отвергли эти обвинения.

Вице-президент Делси Родригес стал временно исполняющим обязанности главы государства, принеся присягу 5 января. Каракас обратился в ООН, а Россия, Китай и Северная Корея осудили действия США и потребовали освобождения Мадуро.

Фото: pixabay

# Международная политика

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