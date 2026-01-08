WSJ: США разрабатывают план по контролю венесуэльской нефти

В администрации Дональда Трампа готовят план по долгосрочному контролю над венесуэльской нефтью с целью снизить цены до 50 долларов за баррель. Об этом пишет РИА Новости.

Эта инициатива предусматривает влияние на деятельность государственного предприятия PDVSA и контроль над значительной частью его добычи.

По мнению Трампа, временное правительство Венесуэлы будет передавать США до 50 миллионов баррелей нефти, которая будет продаваться на рынке, а вырученные средства пойдут в пользу обеих стран.

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