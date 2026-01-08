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Пробки, аварии и отмены рейсов – непогода вызвала повсеместный хаос в Европе

08 января 2026 10:36
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Снегопады, морозы и сильный ветер актуальны и для европейских стран. Непогода вызвала повсеместный хаос и транспортный коллапс. Власти ряда государств были вынуждены призвать своих граждан временно отказаться от поездок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пробки, аварии и отмены рейсов – непогода вызвала повсеместный хаос в Европе-2

Так практически остановлено движение поездов на западе Нидерландов. На вокзалах застряли тысячи пассажиров, которые вынуждены искать другие маршруты, чтобы добраться до мест назначения. При этом из-за гололеда множество междугородних автобусов не вышли на маршрут. В главном аэропорту Амстердама отменили около тысячи рейсов. Также возникли перебои в работе морских портов.

Пробки, аварии и отмены рейсов – непогода вызвала повсеместный хаос в Европе-4

Тяжелая ситуация возникла и в Великобритании. В некоторых районах за считаные часы выпало до 20 сантиметров снега. Наблюдаются перебои в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. На севере страны более 100 школ отменили занятия.

Пробки, аварии и отмены рейсов – непогода вызвала повсеместный хаос в Европе-6

Обильный снегопад повлиял и на работу железных дорог Германии. На высокоскоростных линиях экспрессы ходят медленнее обычного. Пассажиров предупредили о возможных задержках и даже отменах поездов. 

Пробки, аварии и отмены рейсов – непогода вызвала повсеместный хаос в Европе-8

А в Венгрии серьезно нарушено движение транспорта на главных трассах страны. Коммунальщики не успевают очищать дороги. Кроме того, в аэропорту Будапешта службы не справляются с обработкой самолетов против обледенения, что привело к многочисленным задержкам рейсов. 

В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного снега и метели.

# Погода # Европейский союз

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