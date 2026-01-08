Пробки, аварии и отмены рейсов – непогода вызвала повсеместный хаос в Европе

Снегопады, морозы и сильный ветер актуальны и для европейских стран. Непогода вызвала повсеместный хаос и транспортный коллапс. Власти ряда государств были вынуждены призвать своих граждан временно отказаться от поездок, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так практически остановлено движение поездов на западе Нидерландов. На вокзалах застряли тысячи пассажиров, которые вынуждены искать другие маршруты, чтобы добраться до мест назначения. При этом из-за гололеда множество междугородних автобусов не вышли на маршрут. В главном аэропорту Амстердама отменили около тысячи рейсов. Также возникли перебои в работе морских портов.

Тяжелая ситуация возникла и в Великобритании. В некоторых районах за считаные часы выпало до 20 сантиметров снега. Наблюдаются перебои в работе железнодорожного и автомобильного транспорта. На севере страны более 100 школ отменили занятия.

Обильный снегопад повлиял и на работу железных дорог Германии. На высокоскоростных линиях экспрессы ходят медленнее обычного. Пассажиров предупредили о возможных задержках и даже отменах поездов.