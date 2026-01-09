Сильнейшие штормы накрыли почти весь европейский континент

Под ударом непогоды находится сейчас почти весь европейский континент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сводки о многочисленных тяжелых последствиях стихии приходят ежечасно. Так, в Молдове без электричества остались десятки населенных пунктов.

Несмотря на все усилия, аварийные бригады пока не в состоянии устранить последствия аварий, так как далеко не всегда могут добраться до линии обрыва электропередачи. На дорогах из-за обледенения и толстого слоя снега возник транспортный коллапс. Множество шоссе перекрыто из-за аварий и застрявших грузовиков.

Сильнейший снежный шторм «Горетти» парализовал жизнь в Великобритании. Он принес с собой опасное сочетание сильных ветров, гололеда и аномальных снегопадов. Стихия оставила без электричества более 65 тысяч домов. В целях безопасности отменены занятия в школах.