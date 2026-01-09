Сильнейшие штормы накрыли почти весь европейский континент
Под ударом непогоды находится сейчас почти весь европейский континент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сводки о многочисленных тяжелых последствиях стихии приходят ежечасно. Так, в Молдове без электричества остались десятки населенных пунктов.
Несмотря на все усилия, аварийные бригады пока не в состоянии устранить последствия аварий, так как далеко не всегда могут добраться до линии обрыва электропередачи. На дорогах из-за обледенения и толстого слоя снега возник транспортный коллапс. Множество шоссе перекрыто из-за аварий и застрявших грузовиков.
Сильнейший снежный шторм «Горетти» парализовал жизнь в Великобритании. Он принес с собой опасное сочетание сильных ветров, гололеда и аномальных снегопадов. Стихия оставила без электричества более 65 тысяч домов. В целях безопасности отменены занятия в школах.
Синоптики объявили редкий для Великобритании красный – высший уровень погодной опасности. Однако власти опасаются, что худшее еще впереди. По прогнозам, 9 января может выпасть до 30 сантиметров снега, что, безусловно, приведет к транспортному коллапсу.