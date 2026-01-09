Армейские водители столичной механизированной бригады совершили марш на 50 км
Армейские водители столичной механизированной бригады успешно сдали экзамен на право управления грузовым транспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гвардейцы совершили 50-километровый марш в составе колонны, продемонстрировав навыки вождения габаритной техники как на дорогах общего пользования, так и на полевых маршрутах.
Александр Дементьев, заместитель командира бригады по вооружению:
Военнослужащие показали хорошие результаты в управлении транспортным средством, подготовке к совершению марша и по дорогам общего пользования, в том числе и в городских условиях, также по пересеченной местности. Показали, что материальную часть знают толково, умеют подключать устройства, повышающие проходимость, выбирают нужный установленный для соответствующих участков местности скоростной режим.
Это был заключительный этап обучения военных водителей. Теперь они получат официальное разрешение на управление транспортными средствами соответствующей категории.