Армейские водители столичной механизированной бригады совершили марш на 50 км

Армейские водители столичной механизированной бригады успешно сдали экзамен на право управления грузовым транспортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гвардейцы совершили 50-километровый марш в составе колонны, продемонстрировав навыки вождения габаритной техники как на дорогах общего пользования, так и на полевых маршрутах.

Александр Дементьев, заместитель командира бригады по вооружению:

Военнослужащие показали хорошие результаты в управлении транспортным средством, подготовке к совершению марша и по дорогам общего пользования, в том числе и в городских условиях, также по пересеченной местности. Показали, что материальную часть знают толково, умеют подключать устройства, повышающие проходимость, выбирают нужный установленный для соответствующих участков местности скоростной режим.