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Демонстрации после призыва Резы Пехлеви прошли в Тегеране

09 января 2026 08:26
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В Тегеране прошли акции после призыва Резы Пехлеви, сына последнего шаха страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным местных СМИ, демонстрации носили ограниченный характер и собрали меньше участников, чем в прошлые годы.

Недовольство началось из-за девальвации риала и роста цен, но постепенно переросло в политические лозунги против существующего строя. Власти заявляют, что протесты локальны, однако в ряде городов они сопровождались столкновениями с полицией и жертвами. Ситуация отражает рост напряжённости в обществе на фоне экономических проблем.

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# Акции протеста

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