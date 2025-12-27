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В Германии перспективы трудоустройства для безработных упали до исторического минимума

27 декабря 2025 07:46
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В Германии рушится рынок труда. Шансы безработных найти работу упали до исторического минимума. Внутренний индекс трудоустройства опустился с привычных 7 пунктов до 5,5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии перспективы трудоустройства для безработных упали до исторического минимума-2

И это при том, что формально число занятых в стране рекордное. Самое тревожное, что проблема перестала быть уделом только низкоквалифицированных работников. По словам экспертов, рынок труда начал выталкивать за борт и тех, кто диктовал условия: инженеров и программистов. Добавляет хаоса и низкая мобильность в немецких городах. Работа есть, но зачастую добираться до нее неудобно. А переезд поближе к офису для многих граждан невозможен из-за нехватки жилья, денег или мест в детских садах.

# Германия

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