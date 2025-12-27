В Германии перспективы трудоустройства для безработных упали до исторического минимума

И это при том, что формально число занятых в стране рекордное. Самое тревожное, что проблема перестала быть уделом только низкоквалифицированных работников. По словам экспертов, рынок труда начал выталкивать за борт и тех, кто диктовал условия: инженеров и программистов. Добавляет хаоса и низкая мобильность в немецких городах. Работа есть, но зачастую добираться до нее неудобно. А переезд поближе к офису для многих граждан невозможен из-за нехватки жилья, денег или мест в детских садах.