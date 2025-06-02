К дворцу, где пройдут переговоры РФ и Украины, стягивают полицию

В ожидании начала переговоров между Россией и Украиной во дворце Чираган в Стамбуле усиливаются меры безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

В районе дворца увеличено присутствие полиции, у входа дежурят сотрудники службы безопасности, а на улицах образовались небольшие пробки.

В запланированных на 13:00 по московскому времени встречах примут участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава разведки Ибрагим Калин. Для представителей СМИ были организованы условия, включая палатку, чай и кофе.

В противоположность первой встрече, СМИ не доставляют значительных неудобств местным жителям.