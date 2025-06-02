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В США неизвестные расстреляли участников вечеринки – есть жертвы

02 июня 2025 08:39
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Очередной случай массовой стрельбы в США. В Северной Каролине неизвестные расстреляли участников вечеринки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестные расстреляли участников вечеринки – есть жертвы-2

Один человек погиб, 12 ранены. Не исключено, что количество жертв может вырасти – один из пострадавших в критическом состоянии. По данным полиции, двое мужчин вошли в дом и открыли беспорядочный огонь. Они сделали более 80 выстрелов и скрылись на машине. К расследованию преступления подключилось ФБР.

# Стрельба в США

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