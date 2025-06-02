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Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с РФ

02 июня 2025 09:07
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Украинская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с РФ-0

Представители украинской делегации прибыли в Стамбул на переговоры с российской стороной, которые намечены на вторую половину дня. В ожидании переговоров в город также прибыла российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона готова представить меморандум по урегулированию. Также Москвой предложено обменяться меморандумами, в которых будут отражены подходы к переговорному процессу.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал Украине возобновить переговоры без предусловий. 15 мая контактов между представителями делегаций не было, однако на следующей день состоялась двухчасовая встреча, на которой стороны обсуждали возможность прекращения огня.

Фото: pixabay

# Международная политика

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