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Слоны разнесли подарки тайским школьникам

26 декабря 2022 12:30
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Новости Таиланда. В Таиланде за доставку подарков взялись слоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наряд для них подготовили соответствующий.

Слоны разнесли подарки тайским школьникам-1

В итоге из хоботов около 2 000 школьников в провинции Аютия получили шарики, куклы, игрушки и конфеты. Не обошлось и без танцев. К слову, такой традиции уже около двух десятилетий.

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# Животные # Фотофакт

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