Слоны разнесли подарки тайским школьникам

Новости Таиланда. В Таиланде за доставку подарков взялись слоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наряд для них подготовили соответствующий.

В итоге из хоботов около 2 000 школьников в провинции Аютия получили шарики, куклы, игрушки и конфеты. Не обошлось и без танцев. К слову, такой традиции уже около двух десятилетий.