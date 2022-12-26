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Во Франции в честь Рождества пандам подарили ёлки из бамбука

26 декабря 2022 09:55
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В честь Рождества в европейских зоопарках не скупятся на подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции в честь Рождества пандам подарили ёлки из бамбука-1

Так, во Франции панды не остались без елок, сделанных из бамбука.

Во Франции в честь Рождества пандам подарили ёлки из бамбука-4

Не обошли вниманием и других обитателей зверинца. Сваренные вкрутую яйца, компот из груш, яблоки и мед – это лишь часть меню из корпоративного застолья. Все для того, чтобы пробудить любопытство и внести разнообразие в повседневную жизнь в неволе.

Во Франции в честь Рождества пандам подарили ёлки из бамбука-7

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# Зоопарк # Новости Франции # Фотофакт

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