Во Франции в честь Рождества пандам подарили ёлки из бамбука

В честь Рождества в европейских зоопарках не скупятся на подарки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, во Франции панды не остались без елок, сделанных из бамбука.

Не обошли вниманием и других обитателей зверинца. Сваренные вкрутую яйца, компот из груш, яблоки и мед – это лишь часть меню из корпоративного застолья. Все для того, чтобы пробудить любопытство и внести разнообразие в повседневную жизнь в неволе.