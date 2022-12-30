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Джо Байден подписал бюджет США на 2023-й. На что планируют тратить деньги?

30 декабря 2022 11:02
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Новости США. Президент США подписал бюджет страны на 2023 год объемом в 1,7 триллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примерно 45 миллиардов долларов будут выделены странам НАТО и Украине. На оборонные расходы уйдут около 860 миллиардов долларов.

Джо Байден подписал бюджет США на 2023-й. На что планируют тратить деньги?-1

Кстати, это намного, а именно на 45 миллиардов, превышает сумму, которую запрашивал сам Белый дом. Рекордные средства – 140 миллиардов долларов – выделены на военные разработки. Среди прочего также планируется постройка 11 новых боевых кораблей и модификация многоцелевых ударных истребителей.

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# Деньги # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

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