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Президент Эстонии против поголовного сноса памятников СССР

30 декабря 2022 11:06
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Новости Эстонии. Президент Эстонии высказался против поголовного сноса советских памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое неожиданное для многих мнение он высказал в интервью местным СМИ. По его словам, сейчас у страны есть более серьезные проблемы, чем борьба с символами СССР.  

Президент Эстонии против поголовного сноса памятников СССР-1

На это тратится слишком много сил и энергии. В Эстонии остались монументы, которые имеют художественную ценность, и, прежде чем их уничтожать, надо обсуждать, что с ними делать дальше. В стране планируется снести более 240 советских памятников. Из них уже демонтировано 56.  

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# История # Алар Карис # Новости Эстонии # Фотофакт

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