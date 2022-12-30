Президент Эстонии против поголовного сноса памятников СССР

Новости Эстонии. Президент Эстонии высказался против поголовного сноса советских памятников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свое неожиданное для многих мнение он высказал в интервью местным СМИ. По его словам, сейчас у страны есть более серьезные проблемы, чем борьба с символами СССР.

На это тратится слишком много сил и энергии. В Эстонии остались монументы, которые имеют художественную ценность, и, прежде чем их уничтожать, надо обсуждать, что с ними делать дальше. В стране планируется снести более 240 советских памятников. Из них уже демонтировано 56.