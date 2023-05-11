Канатоходцы устроили экстремальное шоу для жителей Копенгагена. Посмотрите, как они ходят над гаванью
Новости Дании. Канатоходцы, или, как их еще называют, слэклайнеры, собрали толпы туристов в столице Дании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нейлоновую стропу длиной 160 метров натянули над гаванью Копенгагена. В течение часа несколько отважных спортсменов под аплодисменты зрителей осторожно шагали по канату.
Кент Мартинуссен, директор датского архитектурного центра:
Мы в шутку называем этот слэклайн пятым мостом Копенгагена. Сегодняшнее мероприятие посвящено тому, что городу присвоено звание мировой столицы архитектуры.
Мероприятие является частью открытой выставки в Копенгагене, которая посвящена столичному обществу. Ее суть – рассказать о жителях города, их увлечениях, проблемах и мечтах. Кроме того, таким необычным образом организаторы выставки пытались заставить людей посмотреть на Копенгаген по-другому – поднять голову и увидеть всю красоту под серым небом.