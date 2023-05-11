Канатоходцы устроили экстремальное шоу для жителей Копенгагена. Посмотрите, как они ходят над гаванью

Новости Дании. Канатоходцы, или, как их еще называют, слэклайнеры, собрали толпы туристов в столице Дании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нейлоновую стропу длиной 160 метров натянули над гаванью Копенгагена. В течение часа несколько отважных спортсменов под аплодисменты зрителей осторожно шагали по канату.

Кент Мартинуссен, директор датского архитектурного центра:

Мы в шутку называем этот слэклайн пятым мостом Копенгагена. Сегодняшнее мероприятие посвящено тому, что городу присвоено звание мировой столицы архитектуры.