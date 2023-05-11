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Канатоходцы устроили экстремальное шоу для жителей Копенгагена. Посмотрите, как они ходят над гаванью

11 мая 2023 10:00
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Новости Дании. Канатоходцы, или, как их еще называют, слэклайнеры, собрали толпы туристов в столице Дании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нейлоновую стропу длиной 160 метров натянули над гаванью Копенгагена. В течение часа несколько отважных спортсменов под аплодисменты зрителей осторожно шагали по канату.   

Канатоходцы устроили экстремальное шоу для жителей Копенгагена. Посмотрите, как они ходят над гаванью-1

Кент Мартинуссен, директор датского архитектурного центра:  
Мы в шутку называем этот слэклайн пятым мостом Копенгагена. Сегодняшнее мероприятие посвящено тому, что городу присвоено звание мировой столицы архитектуры.  

Канатоходцы устроили экстремальное шоу для жителей Копенгагена. Посмотрите, как они ходят над гаванью-4

Мероприятие является частью открытой выставки в Копенгагене, которая посвящена столичному обществу. Ее суть – рассказать о жителях города, их увлечениях, проблемах и мечтах. Кроме того, таким необычным образом организаторы выставки пытались заставить людей посмотреть на Копенгаген по-другому – поднять голову и увидеть всю красоту под серым небом.  

# Экстрим # Марина Кишкурно # Новости Дании # Фотофакт

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