Зеленский: Украине необходимо больше времени для подготовки к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киеву требуется дополнительное время для начала контрнаступления, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Зеленский отметил, что Украина имеет сейчас для наступления возможность, но при этом лишится немалого числа человеческих жизней, что по его мнению неприемлемо. Президент также упомянул, что бойцы украинских бригад готовы к наступлению, но до сих пор дожидаются некоторой экипировки, в том числе бронетехники.

Ранее экс-разведчик Великобритании Крук заявил, что украинские войска уступают российским по ряду параметров: численности войск, количеству снарядов и артиллерии, а также потенциалу военно-промышленного комплекса. По его мнению, все это позволяет думать, что Киев не сможет противостоять России и провести наступательную операцию успешно.