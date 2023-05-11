Французы стали экономить на продуктах, отдыхе и медпомощи – соцопрос
Новости Франции. Почти четверть жителей Франции экономят на покупке продуктов питания на фоне роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом изучения общественного мнения.
Порядка 45 % опрошенных заявили, что им приходится отказываться от мяса, а треть французов перестали покупать рыбу. Умерить свои аппетиты пришлось и любителям сладостей: примерно четверть жителей отказались от кондитерских изделий.
Однако продукты питания не единственное, на чем экономят люди сегодня. Согласно данным опроса, жителям Пятой республики сократить расходы также пришлось на отдых и медпомощь.