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Французы стали экономить на продуктах, отдыхе и медпомощи – соцопрос

11 мая 2023 09:55
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Новости Франции. Почти четверть жителей Франции экономят на покупке продуктов питания на фоне роста цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Институтом изучения общественного мнения.   

Французы стали экономить на продуктах, отдыхе и медпомощи – соцопрос-1

Порядка 45 % опрошенных заявили, что им приходится отказываться от мяса, а треть французов перестали покупать рыбу. Умерить свои аппетиты пришлось и любителям сладостей: примерно четверть жителей отказались от кондитерских изделий.  

Французы стали экономить на продуктах, отдыхе и медпомощи – соцопрос-4

Однако продукты питания не единственное, на чем экономят люди сегодня. Согласно данным опроса, жителям Пятой республики сократить расходы также пришлось на отдых и медпомощь.  

# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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