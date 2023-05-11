Шесть львят стали жителями зоопарка в Пакистане. Показываем очаровательных малышей

Новости Пакистана. В Пакистане внимание публики привлекли львята. Шесть малышей стали главными жителями местного зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас им от 2 до 3,5 месяца, они здоровые, активные и игривые.

С появлением на свет этих красавчиков общее число львов в зоопарке увеличилось до 40. Сотрудники не раз сталкивались с критикой общественности из-за содержания животных, но утверждают, что провели работу над ошибками.