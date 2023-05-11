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Шесть львят стали жителями зоопарка в Пакистане. Показываем очаровательных малышей

11 мая 2023 09:58
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Новости Пакистана. В Пакистане внимание публики привлекли львята. Шесть малышей стали главными жителями местного зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Шесть львят стали жителями зоопарка в Пакистане. Показываем очаровательных малышей-1

Сейчас им от 2 до 3,5 месяца, они здоровые, активные и игривые.  

Шесть львят стали жителями зоопарка в Пакистане. Показываем очаровательных малышей-4

С появлением на свет этих красавчиков общее число львов в зоопарке увеличилось до 40. Сотрудники не раз сталкивались с критикой общественности из-за содержания животных, но утверждают, что провели работу над ошибками.  

Шесть львят стали жителями зоопарка в Пакистане. Показываем очаровательных малышей-7

Например, львам отведено 30 акров земли, что примерно 1/8 часть от всей площади зоопарка.  

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Пакистана # Фотофакт

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