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Канадские пожарные продолжают борьбу с огнём в провинции Альберта

23 мая 2023 12:09
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Новости Канады. Канадские пожарные третью неделю продолжают борьбу с огнем в провинции Альберта и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Канадские пожарные продолжают борьбу с огнём в провинции Альберта-1

Огонь давно распространился за пределы региона из-за ветряной погоды. Тушением занимаются почти 3 тысячи спасателей. Не прекращается эвакуация жителей: свои дома уже покинули десятки тысяч человек. В Альберте объявлена чрезвычайная ситуация. Ввиду случившегося в регионе даже подорожало черное золото. Ведь провинция – крупный нефтедобывающий регион. Но из-за пожаров работа компаний временно приостановлена.  

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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