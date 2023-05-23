Канадские пожарные продолжают борьбу с огнём в провинции Альберта

Новости Канады. Канадские пожарные третью неделю продолжают борьбу с огнем в провинции Альберта и не только, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огонь давно распространился за пределы региона из-за ветряной погоды. Тушением занимаются почти 3 тысячи спасателей. Не прекращается эвакуация жителей: свои дома уже покинули десятки тысяч человек. В Альберте объявлена чрезвычайная ситуация. Ввиду случившегося в регионе даже подорожало черное золото. Ведь провинция – крупный нефтедобывающий регион. Но из-за пожаров работа компаний временно приостановлена.