НАТО проводит в Норвегии крупные военно-воздушные учения

Помимо норвежских истребителей в них принимают участие эскадрильи из США, Бельгии, Нидерландов и Чехии. Пилоты отрабатывали боевое взаимодействие по отражению атак условного противника и навыки дозаправки в воздухе.

Как сообщили в норвежском Министерстве обороны, эти маневры направлены на повышение боевого мастерства пилотов, умение работать с союзниками по Альянсу как в своей стране, так и за ее границами.