Прямой эфир

НАТО проводит в Норвегии крупные военно-воздушные учения

07 июня 2023 11:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Норвегии. В Норвегии проходят крупные военно-воздушные учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

НАТО проводит в Норвегии крупные военно-воздушные учения-1

Помимо норвежских истребителей в них принимают участие эскадрильи из США, Бельгии, Нидерландов и Чехии. Пилоты отрабатывали боевое взаимодействие по отражению атак условного противника и навыки дозаправки в воздухе.

НАТО проводит в Норвегии крупные военно-воздушные учения-4

Как сообщили в норвежском Министерстве обороны, эти маневры направлены на повышение боевого мастерства пилотов, умение работать с союзниками по Альянсу как в своей стране, так и за ее границами.

# НАТО # Новости Норвегии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Тайванец рассказал, как ВС РФ дважды уничтожили взвод наёмников ВСУ
07 июня 2023 11:12

Тайванец рассказал, как ВС РФ дважды уничтожили взвод наёмников ВСУ

В Магадане экстренно сел борт рейса Дели – Сан-Франциско: новые подробности
07 июня 2023 11:08

В Магадане экстренно сел борт рейса Дели – Сан-Франциско: новые подробности

В Херсонской области введён режим ЧС
07 июня 2023 11:00

В Херсонской области введён режим ЧС