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В Магадане экстренно сел борт рейса Дели – Сан-Франциско: новые подробности

07 июня 2023 11:08
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Благополучно завершилась история спасения 230 пассажиров рейса Дели – Сан-Франциско, застрявших в аэропорту Магадана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провести долгие часы ожидания на Крайнем Севере России гражданам Индии, США и Канады пришлось не по своей воле.

В Магадане экстренно сел борт рейса Дели – Сан-Франциско: новые подробности-1

Накануне лайнер индийской авиакомпании там экстренно сел из-за неполадок с двигателем. Как выяснилось, на ремонт понадобилось больше времени, чем предполагалось.

В Магадане экстренно сел борт рейса Дели – Сан-Франциско: новые подробности-4

Людей временно разместили в одной из школ и в Доме культуры. Изначально планировалось, что уже сегодня, 7 июня, они вылетят в США, но отправление задержали до 8 июня.

# Авиасообщение # Фотофакт

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