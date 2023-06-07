В Магадане экстренно сел борт рейса Дели – Сан-Франциско: новые подробности

Благополучно завершилась история спасения 230 пассажиров рейса Дели – Сан-Франциско, застрявших в аэропорту Магадана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Провести долгие часы ожидания на Крайнем Севере России гражданам Индии, США и Канады пришлось не по своей воле.

Накануне лайнер индийской авиакомпании там экстренно сел из-за неполадок с двигателем. Как выяснилось, на ремонт понадобилось больше времени, чем предполагалось.