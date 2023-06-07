Тайванец рассказал, как ВС РФ дважды уничтожили взвод наёмников ВСУ

Российские военные дважды уничтожили практически весь взвод во время боевых действий. Об этом рассказал уроженец Тайваня, который в качестве наемника воевал в этом подразделении на стороне Украины, пишет ТАСС со ссылкой на Taiwan News.

Наемный боец был в составе Интернационального легиона теробороны Украины, а в конце мая 2023 года вернулся на родину. Мужчина рассказал, что ему одному из всего взвода, состав которого менялся, два раза удалось выжить. Боец отметил, что бои на участке, куда Киев отправил подразделение, велись не настолько интенсивно, как на других. В его взводе потери с учетом раненых составили пятьдесят процентов, а каждый пятый наемник был убит.

Уроженец Тайваня рассказал, что многие его сослуживцы очень быстро теряли волю и уезжали домой. Наемники не выдерживали продолжительных физических нагрузок, обстрелов, условий службы. Мужчина призвал бойцов, которые планируют вступить в украинский иностранный легион, хорошенько все взвесить. Там легко умереть, а, если ты стал инвалидом, украинские власти не помогут. Ведь ты – доброволец, сказал он.

Ранее в СК России сообщали, что свыше 2 тысяч наемных бойцов из 71 государства участвуют в боях на стороне Украины против армии Российской Федерации.