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США отправят на границу с Мексикой 10 тысяч солдат

23 января 2025 07:35
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США направляют новые армейские подразделения для охраны границы с Мексикой, рассказали в программе Новости «24 часа».

США отправят на границу с Мексикой 10 тысяч солдат-2

Дональд Трамп готовится отправить порядка 10 тысяч военнослужащих к южным рубежам, а агентам пограничного патруля приказано отказывать во въезде лицам, ищущим убежища. Министерство обороны США также перебрасывает на границу с Мексикой дополнительные вертолеты и силы разведки.

# США # Международная политика

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