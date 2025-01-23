США отправят на границу с Мексикой 10 тысяч солдат

Трамп призвал РФ к «сделке» по Украине и пригрозил новыми санкциями

Трамп заявил, что если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение, он обложит высокими пошлинами и введет санкции против всего, что Россия реализует в США и другие страны.