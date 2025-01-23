США отправят на границу с Мексикой 10 тысяч солдат

США направляют новые армейские подразделения для охраны границы с Мексикой, рассказали в программе Новости «24 часа».
США направляют новые армейские подразделения для охраны границы с Мексикой, рассказали в программе Новости «24 часа».
Дональд Трамп готовится отправить порядка 10 тысяч военнослужащих к южным рубежам, а агентам пограничного патруля приказано отказывать во въезде лицам, ищущим убежища. Министерство обороны США также перебрасывает на границу с Мексикой дополнительные вертолеты и силы разведки.