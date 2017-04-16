«Государство наше станет сильнее». В Турции проходит конституционный референдум

Новости Турции. В Турции проходит референдум о внесении поправок в Конституцию. Они подразумевают переход от парламентской к президентской форме правления. Правом голоса обладают более 55 миллионов граждан. Для них открыто 145 тысяч участков.

Конституционные изменения предусматривают расширение полномочий президента. Фактически он становится главой как государства, так и правительства. Пост премьера упраздняется. Вместе с тем вводятся рычаги парламентского контроля за деятельностью президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фуркан Арслан, житель Стамбула:

Сильному кораблю нужен сильный капитан. Пока есть и премьер, и президент, остается двоякость мнений. Один сможет более четко решать вопросы. И государство наше станет сильнее. По крайне мере, мы все на это очень надеемся.