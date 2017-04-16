Парламентская республика или президентская: Турция делает выбор на конституционном референдуме

Новости Турции. 16 апреля в Турции прошел судьбоносный референдум по внесению изменений в Конституцию. Если за 18 поправок проголосует большинство, произойдет коренное изменение политического строя. Турция станет президентской республикой с обширными полномочиями главы государства.

Новую редакцию главного документа страны парламент одобрил еще 21 января. Теперь дело за гражданами. Принять участие в референдуме имеют право около 55 миллионов человек. С утра открылось более 167 тысяч избирательных участков. Сейчас на них уже считают голоса, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Об этом конституционном референдуме явно напишут в учебниках истории Турции. В случае народного одобрения страна перейдет от парламентской формы правления к президентской. А сейчас давайте посмотрим, как здесь происходит процесс голосования. Каждому выдается вот такой листик с двумя вариантами ответа: «еvet» или «hajir», то есть «за» или «против», а подтверждают свой голос в Турции не как у нас в Беларуси – ручкой, а вот такой печатью. После этого мини-бюллетень упаковывают в специальный конверт, который, собственно, уходит в избирательный зачет.

Если большая часть избирателей в Турции сегодня скажет «да» перезагрузке Конституции, главным ее новшеством станет значительное расширение президентских полномочий. При таком сценарии фактически вся власть в стране перейдет в руки главы государства. И владелец небольшой мясной лавки Мехмет видит свои плюсы в разрезе такой ситуации.

Мехмет Маринтч, предприниматель:

Моя позиция – «да», тогда наконец-то в Турции будет четкое принятие решений. По-моему, все наши кризисы из-за двоякости в управлении государством. Пока премьер с президентом друг с другом договорятся…

На витрине плебисцита – сразу 18 конституционных изменений. Разного политического веса, зато все из самых свежих турецких тенденций. К примеру, военные потенциально будут лишены права баллотироваться на выборах. Такое предложение очевидно для страны, где помнят несколько попыток госпереворота с непосредственным участием армии. Еще одно новшество: если на референдуме турки проголосуют «за», должность премьер-министра будет упразднена.

Хакан Аксай, журналист, политолог:

Если будет «да», президент и его команда будут решительно поступать. Голосование происходит в критической ситуации: Конституция по идее должна объединить общество страны, народ, государство.

В Турции сейчас – время, когда продавец жареных каштанов готов поговорить о политике. Флагами сторонников и плакатами противников изменений отгораживают друг от друга целые городские районы.

Неслин Памокчоолу, политический активист:

Мы против! Мы хотим, чтобы в правительстве были разные мнения, чтобы спорили, обсуждали и приходили к компромиссу – никак иначе.

Те, кто против, говорят: политическая хореография – это энергичный танец. У тех же, кто «за», репертуар поосновательнее…

Стоит напомнить, на каком фоне проходит сегодняшнее голосование. В Турции по-прежнему – еще с летней попытки переворота – действует режим чрезвычайного положения. Постоянные сообщения о взрывах, под боком – горящая Сирия. Так что здесь очень важным нюансом остается тот факт, что сторонники перемен голосуют вроде как в поддержку изменений Конституции, но, по сути, за нынешнего президента, с которым ассоциируют надежду на хоть сколько безопасную жизнь.

Альтан Юсуф, житель Стамбула:

Посмотрите, какие у нас меры безопасности. На улицах полиция с автоматами. Это же ненормально! Нужно, наконец, разобраться с террористами, чтобы мы не боялись с родными ходить хотя бы в торговые центры! И здесь нужен волевой человек, уже нет времени на долгие обсуждения.

Тем временем у бизнесменов и финансовых аналитиков свои аргументы в пользу конституционных изменений, напрямую связанные с бюджетом страны.

Александр Антонов, финансовый аналитик:

В Турции каждый раз, когда проходят выборы или решаются крупные политические вопросы, экономика практически останавливается на несколько месяцев. Происходило это зачастую просто потому, что ни одна из партий не могла набрать парламентское большинство.

Если сегодня жители Турции поддержат изменения в Конституции, в стране будет объявлен переходный период до 2019 года. К тому моменту подшлифуют все юридические нюансы и в том же, 2019-м, здесь пройдут очередные президентские выборы. Победитель в случае «за» управлять Турцией будет уже совсем по новым правилам.

Фуркан Арслан, житель Стамбула:

Сильному кораблю нужен сильный капитан. Пока есть и премьер, и президент, остается двоякость мнений, а один сможет более четко решать вопросы. И государство наше станет сильнее. По крайней мере, мы все на это очень надеемся.

О силе государства в случае триумфа той или иной позиции, говорит каждая из сторон. Прогнозировать какие-то результаты пока сложно: данные опросов здесь очень рознятся в зависимости от предпочтений заказчика. Да и в изучении мнений в Турции своя специфика. Вот, к примеру, эта дама не стала говорить, потому что интервью запретила давать свекровь. Но голосовать, по ее словам, однозначно пойдут обе. Реформа для страны судьбоносная, и совсем скоро станет понятно, у какого ответа – «за» или «против» – размах крыльев окажется исторического масштаба.