Как совместить дизайн и искусственный интеллект? Вот что придумали египтяне

Новости Египта. История встречается с технологиями благодаря этому бренду. Дизайнеры, вдохновленные Древним Египтом, используют искусственный интеллект, чтобы сделать показы еще более интересными, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Египта. История встречается с технологиями благодаря этому бренду. Дизайнеры, вдохновленные Древним Египтом, используют искусственный интеллект, чтобы сделать показы еще более интересными, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сначала создание образа происходит на бумаге. Эскизы, подбор цвета, фасона. Потом главное – правильно записать свою идею в компьютерное приложение. Искусственный интеллект обработает данные и представит уже готовый образ. Если дизайнеров все устроит, они начинают воплощать задумку в жизнь.
Хебаталла Солиман, бренд-менеджер:
Метавселенная всегда была для нас важным инструментом для демонстрации наших проектов. Наша цель в итоге состоит в том, чтобы продемонстрировать египетскую идентичность по-другому. И искусственный интеллект помогает в этом.
Изначально компания была архитектурной, уже тогда сотрудники использовали метавселенную для доработки и визуализации своих идей. Но направление фирмы сменилось. И теперь технологии помогают дизайнерам как бы переместить зрителей в Древний Египет, где созданные костюмы будут выглядеть еще более органично.