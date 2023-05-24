Как совместить дизайн и искусственный интеллект? Вот что придумали египтяне

Новости Египта. История встречается с технологиями благодаря этому бренду. Дизайнеры, вдохновленные Древним Египтом, используют искусственный интеллект, чтобы сделать показы еще более интересными, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала создание образа происходит на бумаге. Эскизы, подбор цвета, фасона. Потом главное – правильно записать свою идею в компьютерное приложение. Искусственный интеллект обработает данные и представит уже готовый образ. Если дизайнеров все устроит, они начинают воплощать задумку в жизнь.

Хебаталла Солиман, бренд-менеджер:

Метавселенная всегда была для нас важным инструментом для демонстрации наших проектов. Наша цель в итоге состоит в том, чтобы продемонстрировать египетскую идентичность по-другому. И искусственный интеллект помогает в этом.