Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Надежда Сасс, СТВ:

Им грубияны не нужны, они сами грубияны. Как шантаж Зеленского в адрес западных лидеров отдалил Украину от НАТО.

Никола Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):

Господин Зеленский очень много требует, в частности быструю интеграцию. Потому что он получает обратную связь от военных на фронте. И все идет не так, как он ожидает. Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне.

Юрий Дудкин, украинский военный аналитик:

В Европе, в частности в Соединенных Штатах, уже понимают: Зеленский не тот верховный главнокомандующий, который с помощью западного оружия может изменить в тактическом и стратегическом плане положение на российско-украинском фронте.

Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США:

Вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы войну США с Россией. При президенте Байдене такого не произойдет.

Никола Миркович:

Зеленскому снова напомнят о том, какова его роль в этой войне. Он марионетка США.

Евгений Семибратов, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (Россия):

А давайте принимать Украину в НАТО по частям.