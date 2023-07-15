Как шантаж Зеленского отдалил Украину от НАТО. Анонс «САСС уполномочен заявить»

Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?
Надежда Сасс, СТВ:
Им грубияны не нужны, они сами грубияны. Как шантаж Зеленского в адрес западных лидеров отдалил Украину от НАТО.
Никола Миркович, глава неправительственной организации «Запад-Восток» (Франция):
Господин Зеленский очень много требует, в частности быструю интеграцию. Потому что он получает обратную связь от военных на фронте. И все идет не так, как он ожидает.
Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что он не победит в этой войне.
Юрий Дудкин, украинский военный аналитик:
В Европе, в частности в Соединенных Штатах, уже понимают: Зеленский не тот верховный главнокомандующий, который с помощью западного оружия может изменить в тактическом и стратегическом плане положение на российско-украинском фронте.
Мэттью Миллер, руководитель пресс-службы Госдепартамента США:
Вступление Украины в НАТО во время конфликта означало бы войну США с Россией. При президенте Байдене такого не произойдет.
Никола Миркович:
Зеленскому снова напомнят о том, какова его роль в этой войне. Он марионетка США.
Евгений Семибратов, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (Россия):
А давайте принимать Украину в НАТО по частям.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Не нужна Украина в НАТО, нужны ее ресурсы для борьбы с Россией.
«САСС уполномочен заявить». Смотрите на телеканале «Россия-Беларусь» в воскресенье, 16 июля, в 21:00. И в это же время на нашем YouTube-канале.