«Как русский писатель я просто не мог поступить по-другому». Вот почему Дмитрий Филиппов решил воевать на Донбассе

Дмитрий Филиппов, писатель, участник СВО:

На Донбасс я отправился с момента объявления частичной мобилизации. Просто понял, что в тяжелые минуты для своей страны я должен быть там, где тяжело. Я должен быть вместе со своей страной, со своим народом. И вот я здесь. К тому же как русский писатель я просто не мог поступить по-другому. Писатель всей своей жизнью отвечает за слова, и только в этом случае его слова имеют вес. В любом случае решение принято, я здесь. И если бы получилось все отыграть назад, я поступил бы точно так же.

Те люди, которые себя назвали интеллигенцией, а сейчас из-за границы поливают грязью мою страну, по сути, интеллигенцией никогда не являлись. Интеллигенция – это Симонов на фронтах войны, Шестакович и Берггольц в блокадном Ленинграде. Это Орлова с концертами на передовой на всех фронтах. Вот где интеллигенция. Как только интеллигенция перестает быть со своей страной, она становится дыркой от бублика, теряет всю свою суть, все свое существо.

Настроение у нас здесь боевое, никакой паники нет, спокойно работаем, как бы тяжело ни было. Мы готовы выполнить любой приказ. Обстановка стабильно напряженная, но ничего, мы с этим справимся.

Читайте также:

Лазуткин: во время выступления Пригожина про выход из Бахмута, было видно, что он врет

Лазуткин: бюджет «Вагнера» за год СВО – млрд долларов, хорошо, если мы найдем варианты для совместной работы

«У нас не то что подготовительный лагерь, а место для размещения». Публицист о пользе бойцов «Вагнера» для Беларуси