Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Евросоюз в дискриминации украинцев. И пообещал наложить вето на программу союза по принудительному распределению нелегальных мигрантов. При этом Моравецкий добавил, что за прием украинских беженцев Польша получила от ЕС гроши. Хотя за отказ принимать мигрантов из других стран ей грозят огромные штрафы. Правда, во время нападок на Брюссель он забыл упомянуть о польской миграционной политике и о десятках безжалостно выдворенных и погибших по вине польских пограничников беженцев из стран Африки и Ближнего Востока. Двойные стандарты по-европейски.