Французы громят города и штурмуют тюрьмы после убийства 17-летнего подростка полицией

Новости Франции. Ситуация во Франции накаляется. Жители Пятой республики буквально громят города, поджигают машины и даже штурмуют тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэрия, школы и центры досуга также среди пострадавших объектов. Как отметил представитель Кабмина, в ряде случаев нападения носили организованный и скоординированный характер. В связи с обстановкой этой ночью на патрулирование улиц французских городов дополнительно выведут 40 тысяч полицейских. Это вчетверо больше, чем было задействовано минувшей ночью. Кроме того, в двух городах ввели комендантский час. Он будет действовать до понедельника и распространится на несовершеннолетних младше 16 лет.

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции:

Я хочу повторить, что беспорядки, которые мы пережили прошлой ночью, не имеют никакого отношения к 17-летнему подростку. Нападение на школу, поджог социального центра, поджог ратуши не имеют ничего общего с этой историей. Сегодня вечером будет присутствовать гораздо больше полиции и жандармов для борьбы с этими беспорядками, для производства арестов и, прежде всего, чтобы восстановить республиканский порядок, которого законно ожидает французский народ. В Министерстве внутренних дел должны чрезвычайно сильно мобилизоваться, чтобы обеспечить твердую реакцию правительства.