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Французы громят города и штурмуют тюрьмы после убийства 17-летнего подростка полицией

29 июня 2023 17:21
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Новости Франции. Ситуация во Франции накаляется. Жители Пятой республики буквально громят города, поджигают машины и даже штурмуют тюрьмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы громят города и штурмуют тюрьмы после убийства 17-летнего подростка полицией-1

Мэрия, школы и центры досуга также среди пострадавших объектов. Как отметил представитель Кабмина, в ряде случаев нападения носили организованный и скоординированный характер. В связи с обстановкой этой ночью на патрулирование улиц французских городов дополнительно выведут 40 тысяч полицейских. Это вчетверо больше, чем было задействовано минувшей ночью. Кроме того, в двух городах ввели комендантский час. Он будет действовать до понедельника и распространится на несовершеннолетних младше 16 лет.

Французы громят города и штурмуют тюрьмы после убийства 17-летнего подростка полицией-4

Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции:
Я хочу повторить, что беспорядки, которые мы пережили прошлой ночью, не имеют никакого отношения к 17-летнему подростку. Нападение на школу, поджог социального центра, поджог ратуши не имеют ничего общего с этой историей. Сегодня вечером будет присутствовать гораздо больше полиции и жандармов для борьбы с этими беспорядками, для производства арестов и, прежде всего, чтобы восстановить республиканский порядок, которого законно ожидает французский народ. В Министерстве внутренних дел должны чрезвычайно сильно мобилизоваться, чтобы обеспечить твердую реакцию правительства.

Французы громят города и штурмуют тюрьмы после убийства 17-летнего подростка полицией-7

Видимо, реакция правительства – это применение силы против протестующих. Известно, что накануне, стычки с правоохранителями произошли сразу в нескольких районах. Французская полиция не стеснялась применять слезоточивый газ и дубинки. Напомним, беспорядки во Франции начались из-за убийства 17-летнего подростка. Он отказался выполнять требования полицейских, и те его застрелили.

# Акции протеста # Фотофакт

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