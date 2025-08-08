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Орбан призвал лидеров Европы «как можно скорее» встретиться с Путиным

08 августа 2025 12:29
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Орбан призвал лидеров Европы «как можно скорее» встретиться с Путиным-0

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан обратился к европейским лидерам с просьбой провести саммит с лидером РФ Владимиром Путиным как можно скорее, желательно до встречи президента России с Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА Новости.

Он считает, что завершение конфликта в Украине и снятие санкций возможны только путем проведения переговоров между Россией и США, но Европе не следует стоять в стороне.

Орбан отметил, что Европейский союз должен вести себя дипломатично и принимать участие в урегулировании, иначе он может потерять свое влияние в вопросах безопасности.

Фото: instagram_orbanviktor

# Международная политика # Виктор Орбан

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