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Херш: при нынешнем темпе контрнаступления для возвращения территорий Украине потребуется 117 лет

29 июня 2023 15:05
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Украине понадобится 117 лет, чтобы вернуть под контроль утраченные территории при существующих показателях контрнаступления. Об этом сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, передает РИА Новости.

По словам Херша, за прошедшие десять дней украинцам не удалось в значительной степени пробить оборону российских войск. Они вернули себе только около пяти квадратных километров.

Херш узнал, что в первые две недели наступления украинские военные захватили около 114 квадратных километров территории, и в основном это была открытая местность.

Контрнаступление, о котором давно говорили украинские власти, началось 4 июня на Южнодонецком, Запорожском и Артемовском направлениях, причем основной удар украинских войск был сосредоточен на запорожском участке фронта.

# Международная политика # Сеймур Херш

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