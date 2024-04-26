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Российские военные уничтожили крупную колонну западной техники в ДНР

26 апреля 2024 12:59
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Российским войскам удалось совершить успешный координированный налет на эшелон западной техники на территории ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Сообщается, что в операции по уничтожению колонны принимали участие ВКС РФ, а также ракетно-артиллерийские войска. Хорошо скоординированный удар был совершен в районе поселка Удачное.

Также, по данным Минобороны России, серьезный ущерб был нанесен 67-й механизированной бригаде ВСУ недалеко от Балаклеи, что в Харьковской области. Сообщается, что удар был нанесен во время процедуры погрузки техники на железнодорожной станции.

# Международная политика

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