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Херш: Трамп намерен превратить Крым в крупный международный курорт

21 марта 2025 10:02
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По мнению американского журналиста Сеймура Херша, президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией, чтобы сделать Крым международным курортом, а также отменить санкции. Об этом пишет РИА Новости.

«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с (президентом Владимиром — Прим. ред.) Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», – написал Херш в своей колонке на платформе Substack.

Херш: Трамп намерен превратить Крым в крупный международный курорт-1

Фото: pixabay

При этом, по данным издания Semafor, администрация Трампа изучает возможность признания Крыма в качестве российской территории, но пока решение не принято.

# Международная политика

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