Херш: Трамп намерен превратить Крым в крупный международный курорт

По мнению американского журналиста Сеймура Херша, президент США Дональд Трамп хочет сотрудничать с Россией, чтобы сделать Крым международным курортом, а также отменить санкции. Об этом пишет РИА Новости.
«Чиновник сказал мне, что главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с (президентом Владимиром — Прим. ред.) Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт», – написал Херш в своей колонке на платформе Substack.