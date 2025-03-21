Власти Литвы заставят своих граждан оплачивать программу милитаризации страны. По плану Вильнюса, за ближайшие четыре года военные расходы должны вырасти до 5-6 % ВВП, хотя уже сейчас оборонный бюджет составляет рекордные 2,5 миллиарда евро, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это чуть более 3 % ВВП. Для того чтобы еще выше поднять планку, денег в государственной казне нет. Поэтому власти решили забрать их у литовцев за счет повышения налогов. Как сообщили в Министерстве финансов Литвы, налог на прибыль предприятий поднимут на 2 %, вводится и дифференцированный подоходный к налогообложению граждан и их недвижимости. Полученные деньги направят в Фонд обороны. При этом власть не смущает то, что, согласно последнему соцопросу, около 40 % литовцев вынуждены сократить свои расходы и экономят даже на продуктах.